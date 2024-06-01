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Россия атаковала ночью две теплоэлектростанции ДТЭК — какие последствия

1 июня 2024 09:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Россия атаковала ночью две теплоэлектростанции ДТЭК — какие последствия
Последствия обстрелов объекта энергетики. Фото архивное: МВД
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Ночью, 1 июня, Россия снова атаковала энергетические объекты Украины. Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в субботу, 1 июня.

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Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

В ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по украинской энергетике. Враг обстрелял две теплоэлектростанции ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. Только за последние 2,5 месяца это уже шестая массированная атака на ТЭЦ. За этот период от обстрелов на станциях был ранен 51 работник, трое энергетиков погибли.

Россия атаковала ночью две теплоэлектростанции ДТЭК — какие последствия - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото:скриншот

Напомним, что в результате ночной атаки России 1 июня неоднократно раздавались взрывы во Львовской области . По данным местных пабликов, враг целил по Стрыю.

Также звуки взрывов были слышны в Запорожье, Киевской и Винницкой областях. В последней в результате обстрела загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры .

война в Украине
ДТЭК
свет
оккупанты
обстрелы
энергетика
энергия
війна

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