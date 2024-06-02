ДТЕК екстрено вимикають світло в п'яти регіонах України

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Енергетична компанія ДТЕК в неділю, 2 червня, знову запровадила екстрені вимкнення світла. Обмеження електроенергії наразі запроваджено для п'яти українських регіонів.

Про це йдеться в повідомленні від пресслужби компанії.

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В компанії заявили, що змушені вимикати електроенергію за розпорядженням держрегулятора Укренерго.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні.

Наразі обмеження в електриці застосовано для:

Києва;

Київської області;

Одеської області;

Дніпропетровської області;

Донецької області.

"Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", — переконують у компанії.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Нагадаємо, раніше у ніч проти суботи, 1 червня, Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Водночас Укренерго у неділю, 2 червня, ввело ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 з ймовірністю застосування погодинних відключень.