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ДТЕК ввели екстрені відключення світла — де сьогодні не буде електрики

2 червня 2024 10:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДТЕК екстрено вимикають світло в п'яти регіонах України
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Енергетична компанія ДТЕК в неділю, 2 червня, знову запровадила екстрені вимкнення світла. Обмеження електроенергії наразі запроваджено для п'яти українських регіонів.

Про це йдеться в повідомленні від пресслужби компанії.

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В компанії заявили, що змушені вимикати електроенергію за розпорядженням держрегулятора Укренерго. 

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні. 

Наразі обмеження в електриці застосовано для:

  • Києва;
  • Київської області;
  • Одеської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Донецької області.

"Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", — переконують у компанії.

дтек відклчення світла
Скриншот повідомлення ДТЕК

Нагадаємо, раніше у ніч проти суботи, 1 червня, Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

Водночас Укренерго у неділю, 2 червня, ввело ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 з ймовірністю застосування погодинних відключень.

Україна
сфера енергетики
електроенергія
обстріли
ДТЕК
електропостачання

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