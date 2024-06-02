ДТЕК екстрено вимикають світло в п'яти регіонах України

ДТЕК ввели екстрені відключення світла — де сьогодні не буде електрики
Енергетична компанія ДТЕК в неділю, 2 червня, знову запровадила екстрені вимкнення світла. Обмеження електроенергії наразі запроваджено для п'яти українських регіонів.
Про це йдеться в повідомленні від пресслужби компанії.
ДТЕК вимикає світло в п'яти українських регіонах
В компанії заявили, що змушені вимикати електроенергію за розпорядженням держрегулятора Укренерго.
"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення", — йдеться в повідомленні.
Наразі обмеження в електриці застосовано для:
- Києва;
- Київської області;
- Одеської області;
- Дніпропетровської області;
- Донецької області.
"Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", — переконують у компанії.
Нагадаємо, раніше у ніч проти суботи, 1 червня, Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.
Водночас Укренерго у неділю, 2 червня, ввело ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 з ймовірністю застосування погодинних відключень.
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