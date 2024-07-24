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Жена российского топ-чиновника прокомментировала подрыв авто в Москве — что с Торгашевым

24 июля 2024 11:52
Катерина Османская - Редактор
Андрей Торгашов – жена топчиновника РФ прокомментировала подрыв его авто
Российский топчиновник Андрей Торгашов. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Жена российского высокопоставленного военного чиновника Андрея Торгашова, чье авто 24 июля взорвали в Москве, заявила, что там был другой человек. По ее словам, с самим Торгашовым все хорошо.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Что сейчас с Торгашевым

Российские паблики пишут, что супруга замначальника воинской части Андрея Торгашова опровергла информацию, что он пострадал при взрыве автомобиля.

"В автомобиле был другой человек. С самим Андреем Торгашевым все хорошо", — заявила она.

В то же время некоторые СМИ пытались связаться с ним и спросить о состоянии здоровья, но вызов по телефону и в Telegram был отклонен после гудков и на связь так и никто не вышел.

Что предшествовало

Утром 24 июля в Москве взорвался автомобиль Андрея Торгашова. По предварительной информации, взрыв произошел на автостоянке по улице Синявинской, чиновнику оторвало стопы, а его жена получила осколочные ранения.

Жители дома, во дворе которого произошел взрыв, рассказывают, что в машине якобы установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Что известно об Андрее Торгашове

Некоторые росСМИ называют Торгашевым офицером ГРУ, который отвечал в своей части за средства связи.

При этом телеграмм-канал Astra сообщил, что он — заместитель начальника воинской части 33790 в Подмосковье. В 2024 году он получал доход в этой части как заместитель начальника управления. В источниках от 2019 года его должность была указана как заместитель начальника центра.

Напомним, Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.

Также мы писали, что всеукраинское объединение "Свобода" объявило о денежном вознаграждении за любую информацию об убийце языковеда Ирины Фарион. За это готовы заплатить 10 тысяч долларов.

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