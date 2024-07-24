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У Москві вибухнув автомобіль, в якому перебував високопоставлений військовий чиновник

24 липня 2024 09:14
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Москві 24 липня підірвали авто заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрія Торгашова
Підірваний автомобіль Андрія Торгашова. Фото: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Росії підірвався автомобіль, в якому перебував заступник начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрій Торгашов. Повідомляється, що інцидент стався у північний частині російської столиці Москви.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наразі відомо, що вибух у північній частині Москви в автомобілі Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника 89 центру супутникового зв'язку ЗС РФ у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

Вибух стався на парковці на вулиці Синявинській. Торгашеву відірвало стопи. Мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, розповідають, що у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації наразі немає.

Слідчі також відпрацьовують версію замаху з використанням вибухового пристрою, яким можна керувати дистанційно. Окрім Торгашова поранення отримала жінка, яка перебувала з ним в автомобілі. За попередніми даними, це його дружина.

Андрій Торгашов
Андрій Торгашов. Фото: росЗМІ

Подробиці інциденту

До прибуття швидкої допомоги Андрія Торгашева та поранену жінку з підірваної машини витягли перехожі. Вони ж надали пораненим першу допомогу.

Весь район біля будинку на Синявинській вулиці в Москві, де вранці стався вибух, перекрили правоохоронці. Окрім того, деякий час не працював громадський транспорт. Наразі рух відкрили.

У Слідчому комітеті РФ повідомили про порушення кримінальної справи.

"У зв'язку з інцидентом, що стався на вулиці Синявинській у місті Москві, внаслідок якого пошкоджено автомобіль, постраждав його власник і пасажир, слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві порушено кримінальну справу", — сказано в релізі СК.

Також повідомляється, що слідчі та криміналісти московського СК спільно з оперативними службами оглядають місце події. Найближчим часом буде призначено низку експертиз, у тому числі медичну та вибухотехнічну.

вибух у Москві
Вибух автомобіля у Москві. Фото: росЗМІ
поранений Андрій Торгашов
Транспортування пораненого Андрія Торгашова. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.

Також ми писали, що всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про грошову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. За це готові заплатити 10 тисяч доларів.

вибух авто Москва замах Росія

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