В Москве 24 июля взорвали автомобиль заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрея Торгашова

Взорван автомобиль Андрея Торгашова. Фото: росСМИ

В России подорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов. Сообщается, что инцидент произошел в северной части российской столицы Москвы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пока известно, что взрыв в северной части Москвы в автомобиле Toyota Land Cruiser, принадлежащий заместителю начальника 89 центра спутниковой связи ВС РФ в Подмосковье Андрею Торгашову.

Взрыв произошел на парковке по улице Синявинской. Торгашеву оторвало ступни. Жители дома, во дворе которого произошел взрыв, рассказывают, что в машине якобы установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Следователи также отрабатывают версию покушения с использованием взрывного устройства, которым можно управлять дистанционно. Кроме Торгашова, ранение получила женщина, которая находилась с ним в автомобиле. По предварительным данным, это его жена.

Андрей Торгашов. Фото: росСМИ

Подробности инцидента

До прибытия скорой помощи Андрея Торгашева и раненую женщину из взорванной машины извлекли прохожие. Они же оказали раненым первую помощь.

Весь район возле дома по Синявинской улице в Москве, где утром произошел взрыв, перекрыли правоохранители. Кроме того, какое-то время не работал общественный транспорт. Теперь движение открыли.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", — говорится в релизе СК.

Также сообщается, что следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Взрыв автомобиля в Москве. Фото: росСМИ

Транспортировка раненого Андрея Торгашова. Фото: росСМИ

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