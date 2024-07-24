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Дружина російського топчиновника прокоментувала підрив авто в Москві — що з Торгашовим

24 липня 2024 11:52
Катерина Османська - Редактор
Андрій Торгашов - дружина топчиновника РФ прокоментувала підрив його авто
Російський топчиновник Андрій Торгашов. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Дружина російського високопоставленого військового чиновника Андрія Торгашова, чиє авто 24 липня підірвали в Москві, заявила, що там була інша людина. За її словами, з самим Торгашовим все гаразд. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали

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Що зараз з Торгашовим

Російські пабліки пишуть, що дружина заступника начальника військової частини Андрія Торгашова спростувала інформацію, що він постраждав під час вибуху автомобіля.

"В автомобілі була інша людина. Із самим Андрієм Торгашовим усе гаразд", — заявила вона. 

Натомість деякі ЗМІ намагалися зв'язатися з ним і запитати про стан здоров'я, але виклик телефоном і в Telegram було відхилено після гудків і на зв'язок так і ніхто не вийшов. 

Що передувало

Зранку 24 липня у Москві вибухнув автомобіль Андрія Торгашова. За попередньою інформацією, вибух стався на автостоянці на вулиці Синявинській, чиновнику відірвало стопи, а його дружина отримала осколкові поранення.

Мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, розповідають, що у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації наразі немає.

Що відомо про Андрія Торгашова

Деякі росЗМІ називають Торгашова офіцером ГРУ, який відповідав у своїй частині за засоби зв'язку.

При цьому телеграм-канал Astra повідомив, що він — заступник начальника військової частини 33790 у Підмосков'ї. У 2024 році він отримував дохід у цій частині як заступник начальника управління. У джерелах від 2019 року його посаду було вказано як заступника начальника центру.

Нагадаємо, Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.

Також ми писали, що всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про грошову винагороду за будь-яку інформацію про вбивцю мовознавиці Ірини Фаріон. За це готові заплатити 10 тисяч доларів.

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