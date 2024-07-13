Второй случай за два дня — пассажирский самолет снова потерпел крушение в России

Второй инцидент в России через два дня — пассажирский самолет совершил аварийную посадку
В субботу, 13 июля, в России вышел из строя пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100. Он совершил аварийную посадку в одном из аэропортов из-за отказа генератора.
Об этом сообщают РосСМИ.
В РФ вышел из строя уже второй самолет Sukhoi Superjet-100
По данным росСМИ, пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут", летевший из Нижневартовска, совершил экстренную аварийную посадку в аэропорту Минеральные Воды.
Причиной послужил отказ генератора.
Напомним, вчера в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились только трое членов экипажа, работавших в "Газпром авиа" — все они погибли.
Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28 . Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.
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