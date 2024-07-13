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Второй инцидент в России через два дня — пассажирский самолет совершил аварийную посадку

13 июля 2024 12:51
Валерия Барановская - редактор
Второй случай за два дня — пассажирский самолет снова потерпел крушение в России
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100. Фото: Википедия
Валерия Барановская - редактор

В субботу, 13 июля, в России вышел из строя пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100. Он совершил аварийную посадку в одном из аэропортов из-за отказа генератора.

Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным росСМИ, пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут", летевший из Нижневартовска, совершил экстренную аварийную посадку в аэропорту Минеральные Воды.

Причиной послужил отказ генератора. 

Второй инцидент в России через два дня — пассажирский самолет совершил аварийную посадку - фото 1
Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вчера в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. На борту находились только трое членов экипажа, работавших в "Газпром авиа" — все они погибли.

Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28 . Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.

самолет аэропорты авария авиакатастрофа генераторы Россия

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