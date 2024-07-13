Другий випадок за два дні — пасажирський літак знову зазнав аварії в Росії

Пасажирський літак Sukhoi Superjet-100. Фото: Вікіпедія

У суботу, 13 липня, у Росії вийшов з ладу пасажирський літак Sukhoi Superjet-100. Він здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів через відмову генератора.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними росЗМІ, пасажирський літак Sukhoi Superjet-100 авіакомпанії "Азимут", який летів із Нижньовартовська, здійснив екстрену аварійну посадку в аеропорту Мінеральні Води. Причиною стала відмова генератора.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. На борту перебували лише троє членів екіпажу, які працювали в "Газпром авіа" — усі вони загинули.

Раніше ми писали, що у Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.