На Банковой рассказали, что к Саммиту мира присоединятся еще три страны Европы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 13 мая провел телефонные разговоры с премьер-министрами Канады, Швеции и Люксембурга. Джастин Трюдо, Ульф Кристерссон и Люк Фриден подтвердили свое присутствие на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом заявила пресс-служба Офиса президента Украины.

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Сообщается, что глава государства рассказал лидерам о ситуации на фронте и неотложных нуждах, в том числе усилении ПВО. Он поблагодарил собеседников за оказание помощи, поддержку Глобального Саммита мира и за вовлечение в мероприятие как можно большего количества стран.

"Канада возглавляет Международную коалицию за возвращение украинских детей. Участие этой страны в Саммите мира принципиально важно для воссоединения тысяч людей с родными", — заявил Зеленский.

С главой правительства Швеции президент Украины обсудил наполнение следующего пакета военной помощи от скандинавского королевства и подготовку к саммиту "Украина — Северная Европа". С Люком Фриденом обсудили возможность финансирования Люксембургом оборонной помощи для Украины.

"Готовимся зафиксировать это в двустороннем договоре безопасности", — отметил глава государства.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова о самых горячих направлениях фронта, в частности в Харьковской области.

Также глава государства анонсировал новое соглашение о безопасности, которое вскоре Украина подпишет с Испанией.