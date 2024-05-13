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До Саміту миру доєдналися ще три країни — в Офісі президента розповіли деталі

13 травня 2024 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Банковій розповіли, що до Саміту миру доєднаються ще три країни Європи
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Канади, Швеції та Люксембургу. Джастін Трюдо, Ульф Крістерссон та Люк Фріден підтвердили свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це заявила пресслужба Офісу президента України.

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Повідомляється, що глава держави розповів лідерам про ситуацію на фронті та нагальні потреби, зокрема посилення ППО. Він подякував співрозмовникам за надання допомоги, підтримку Глобального Саміту миру та за залучення до заходу якнайбільшої кількості країн.

"Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Участь цієї країни в Саміті миру принципово важлива для возз’єднання тисяч людей з рідними", — заявив Зеленський.

З головою уряду Швеції президент України обговорив наповнення наступного пакета військової допомоги від скандинавського королівства, та підготовку до саміту "Україна–Північна Європа". З Люком Фріденом обговорили можливості фінансування Люксембургом оборонної допомоги для України.

"Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про найгарячіші напрямки фронту, зокрема — Харківщину.

Також глава держави анонсував нову безпекову угоду, яку невдовзі Україна підпише з Іспанією. 

Офіс президента
Швеція
Швейцарія
Україна
Люксембург
саміт

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