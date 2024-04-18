В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Фото иллюстративное: univ.kiev.ua

В рейтинг лучших университетов мира вошли одиннадцать украинских высших учебных заведений. Высокую ступень наших ВУЗов возглавляет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом стало известно по статистике рейтинга QS World University Rankings.

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Как отмечается, некоторые украинские учебные заведения в этом году по сравнению с 2023 годом потеряли свои позиции, а еще три остались без изменений. При этом университеты оценивают по следующим критериям:

Репутация в академической среде;

Цитируемость научных публикаций работников и выпускников университета;

Соотношение количества преподавателей и студентов;

Результаты трудоустройства;

Отношение работодателей к выпускникам;

репутация выпускников среди работодателей;

Связи с международной научной сетью;

Относительная численность иностранных преподавателей и студентов;

Постоянство — социальное и экологическое влияние и т.д.

Опираясь на приведенные данные, рейтинг украинских университетов выглядит так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — позиция 681-690;

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина — позиция 691-700;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — позиция 731-740.

Харьковский политехнический институт — позиция 901-950;

Национальный университет "Львовская политехника" — позиция 951-1000.

Сумской государственный университет — позиция 951-1000;

Киево-Могилянская академия — позиция 1001-1200;

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова — позиция 1001-1200;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — позиция 1201-1400;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — позиция 1201-1400;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — позиция 1201-1400.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины проводило проверку в Западноукраинском национальном университете Тернополя из-за большого количества уклонистов.

В то же время в Верховной Раде рассказывали, что студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации, однако это может измениться.