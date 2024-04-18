Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов arrow

В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов

18 апреля 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских ВУЗов
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Фото иллюстративное: univ.kiev.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В рейтинг лучших университетов мира вошли одиннадцать украинских высших учебных заведений. Высокую ступень наших ВУЗов возглавляет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом стало известно по статистике рейтинга QS World University Rankings.

Читайте также:

Украинские университеты в рейтинге лучших вузов мира

Как отмечается, некоторые украинские учебные заведения в этом году по сравнению с 2023 годом потеряли свои позиции, а еще три остались без изменений. При этом университеты оценивают по следующим критериям:

  • Репутация в академической среде;
  • Цитируемость научных публикаций работников и выпускников университета;
  • Соотношение количества преподавателей и студентов;
  • Результаты трудоустройства;
  • Отношение работодателей к выпускникам;
  • репутация выпускников среди работодателей;
  • Связи с международной научной сетью;
  • Относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
  • Постоянство — социальное и экологическое влияние и т.д.

Опираясь на приведенные данные, рейтинг украинских университетов выглядит так:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — позиция 681-690;
  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина — позиция 691-700;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — позиция 731-740.
  • Харьковский политехнический институт — позиция 901-950;
  • Национальный университет "Львовская политехника" — позиция 951-1000.
  • Сумской государственный университет — позиция 951-1000;
  • Киево-Могилянская академия — позиция 1001-1200;
  • Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова — позиция 1001-1200;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — позиция 1201-1400;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники — позиция 1201-1400;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — позиция 1201-1400.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины проводило проверку в Западноукраинском национальном университете Тернополя из-за большого количества уклонистов.

В то же время в Верховной Раде рассказывали, что студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации, однако это может измениться.

Киев
Одесса
Харьков
Львов
рейтинг
Украина
Сумы
Университет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость