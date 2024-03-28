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Хто зі студентів отримає відстрочку від армії, — у ВР пояснили

28 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Хто зі студентів отримає відстрочку від армії, — у ВР пояснили
Українські студенти. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Наразі студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають відстрочку від мобілізації, однак після ухвалення нового законопроєкту це зміниться. Також зміни торкнуться аспірантів, хоча їхнє право на відстрочку, скоріше за все, залишиться. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина

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Україна стикнулася з тим, що багато чоловіків вдруге вступили до вищих навчальних закладів з метою ухилення від мобілізації. 

"Я завжди стою на захисті системи освіти, але як народний депутат повинна займати державницьку позицію, як би не хотілося всіх захистити і прикрити. Тут як із заочною формою навчання: кожну проблему слід вирішувати грамотно, попрацювати над нею. Заборонити — це дуже просто, але не завжди розумно", — повідомила Юлія Гришина. 

Наразі здобувачі другої вищої освіти мають відстрочку від мобілізації, але у новому законопроєкті цієї норми вже немає. Скоріше за все, цього пункту із законопроєкту не приберуть.

"Щодо аспірантів, то колеги з комітету оборони закінчили поблоковий розгляд питань і попередньо прийнято рішення, що аспіранти матимуть відстрочку від мобілізації, незалежно від того, хто за них платить: держава чи вони самостійно. Це рішення не остаточне, але має бути підтриманим", — розповіла народна депутатка. 

Нагадаємо, юрист пояснив, що навіть після ухвалення законопроєкту здобувачі другої вищої освіти матимуть відстрочку до кінця поточного навчального року. 

Також в Україні планують реформувати заочну форму навчання в університетах. 

студенти
навчання
мобілізація
Університет
відстрочка

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