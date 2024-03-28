Кто из студентов получит отсрочку от армии, — в ВР объяснили

Украинские студенты. Фото: google.com

В настоящее время студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации, однако после принятия нового законопроекта это изменится. Также изменения коснутся аспирантов, хотя их право на отсрочку, скорее всего, останется.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина.

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Мобилизация студентов

Украина столкнулась с тем, что многие мужчины во второй раз поступили в высшие учебные заведения с целью уклонения от мобилизации.

"Я всегда стою на защите системы образования, но как народный депутат должна занимать государственную позицию, как бы ни хотелось всех защитить и прикрыть. Здесь как с заочной формой обучения: каждую проблему следует решать грамотно, поработать над ней. Запретить — это очень просто, но не всегда разумно", — сообщила Юлия Гришина.

У соискателей второго высшего образования есть отсрочка от мобилизации, но в новом законопроекте этой нормы уже нет. Скорее всего этот пункт из законопроекта не уберут.

"Что касается аспирантов, то коллеги из комитета обороны закончили поблоковое рассмотрение вопросов и предварительно принято решение, что у аспирантов будет отсрочка от мобилизации, независимо от того, кто за них платит: государство или они самостоятельно. Это решение не окончательное, но должно быть поддержано", — рассказала народный депутат.

Напомним, юрист пояснил, что даже после принятия законопроекта соискатели второго высшего образования получат отсрочку до конца текущего учебного года.

Также в Украине планируется реформировать заочную форму обучения в университетах.