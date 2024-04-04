У Тернополі МОН перевіряє один з університетів через ухилянтів, — ЗМІ

Західноукраїнський національний університет в Тернополі. Фото: wunu.edu.ua

Міністерство освіти і науки проводить перевірку у Західноукраїнському національному університеті Тернополя через велику кількість ухилянтів. Комісія перевіряє розклади, відомстві сесій та з'ясовує, як вчаться чоловіки після 30 років.

Про це повідомляє видання Тернопільська правда.

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Посилаючись на власні джерела, у виданні розповіли, що в Західноукраїнському національному університеті від пʼятниці, 29 березня, триває перевірка Міністерства освіти через ухилянтів.

"Представники міністерства перевіряють розклади, викликають старост, викладачів, перевіряють відомості сесій, платформу дистанційного навчання Moodle, зʼясовують, як вчаться особи чоловічої статі після 30 років", — йдеться у повідомленні.

ЗМІ стверджує, що наразі невідомо, чи торкнеться перевірка викладачів університету.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді розповіли, що наразі студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають відстрочку від мобілізації, однак після ухвалення нового законопроєкту це зміниться. Також зміни торкнуться аспірантів, хоча їхнє право на відстрочку, скоріше за все, залишиться.

Також юрист пояснив, що навіть після ухвалення законопроєкту здобувачі другої вищої освіти матимуть відстрочку до кінця поточного навчального року.