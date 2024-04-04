В Тернополе МОН проверяет один из университетов из-за уклонистов, — СМИ

Западноукраинский национальный университет в Тернополе. Фото: wunu.edu.ua

Министерство образования и науки проводит проверку в Западноукраинском национальном университете Тернополя из-за большого количества уклонистов. Комиссия проверяет расписания, ведомство сессий и выясняет, как учатся мужчины после 30 лет.

Об этом сообщает издание Тернопольская правда.

Читайте также:

Проверки министерства образования в ЗУНУ

Ссылаясь на собственные источники, в издании рассказали, что в Западноукраинском национальном университете с пятницы, 29 марта, продолжается проверка Министерства образования из-за уклонистов.

"Представители министерства проверяют расписания, вызывают старост, преподавателей, проверяют сведения сессий, платформу дистанционного обучения Moodle, выясняют, как учатся лица мужского пола после 30 лет", — говорится в сообщении.

СМИ утверждает, что пока неизвестно, коснется ли проверка преподавателей университета.

Напомним, недавно в Верховной Раде рассказали, что в настоящее время студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации, однако после принятия нового законопроекта это изменится. Также изменения коснутся аспирантов, хотя их право на отсрочку, скорее всего, останется.

Также юрист пояснил, что даже после принятия законопроекта соискатели второго высшего образования получат отсрочку до конца текущего учебного года.