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До рейтингу найкращих університетів світу увійшли 11 українських ЗВО

18 квітня 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
До рейтингу найкращих університетів світу увійшли 11 українських ЗВО
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фото ілюстративне: univ.kiev.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До рейтингу найкращих університетів світу увійшли одинадцять українських закладів вищої освіти. Найвищу сходинку наших вишів очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Про це стало відомо зі статистики рейтингу QS World University Rankings.

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Як зазначається, деякі українські навчальні заклади цього року в порівнянні з 2023 роком втратили свої позиції, а ще троє залишилися без змін. При цьому, університети оцінюють за такими критеріями:

  • Репутація в академічному середовищі;
  • Цитованість наукових публікацій працівників та випускників університету;
  • Співвідношення кількості викладачів і студентів;
  • Результати працевлаштування;
  • Ставлення роботодавців до випускників;
  • Репутація випускників серед роботодавців;
  • Зв'язки з міжнародною науковою мережею;
  • Відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;
  • Сталість — соціальний та екологічний вплив тощо.

Спираючись на наведені дані, рейтинг українських університетів виглядає так:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — позиція 681-690;
  • Харківський національний університет імені Василя Каразіна — позиція 691-700;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — позиція 731-740.
  • Харківський політехнічний інститут — позиція 901-950;
  • Національний університет "Львівська політехніка" — позиція 951-1000.
  • Сумський державний університет — позиція 951-1000;
  • Києво-Могилянська академія — позиція 1001-1200;
  • Одеський національний університет імені Іллі Мечникова — позиція 1001-1200;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — позиція 1201-1400;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки — позиція 1201-1400;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України — позиція 1201-1400. 

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти й науки України проводило перевірку у Західноукраїнському національному університеті Тернополя через велику кількість ухилянтів. 

Водночас у Верховній Раді розповідали, що студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають відстрочку від мобілізації, однак це може змінитися. 

Київ
Одеса
Харків
Львів
рейтинг
Україна
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