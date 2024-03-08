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К коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна

8 марта 2024 09:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
К коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна
Министр обороны Канады Билл Блэр. Фото: ЭРА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

К коалиции дронов для Украины в пятницу, 8 марта, присоединилась Канада. Соответствующее решение принял министр обороны Билл Блэр по итогам встречи с латвийским коллегой Андресом Спрудсом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады в пятницу, 8 марта.

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"Для дальнейшего развития возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов министр Блэр обязался присоединиться Канаде к Коалиции по разработке беспилотных летательных аппаратов Контактной группы по обороне Украины", — говорится в сообщении.

Поэтому как член Коалиции возможностей Канада будет продолжать искать пути усиления возможностей Украины в области беспилотников.

В минобороны страны отметили, что в настоящее время Канада значительно активизировала свой вклад в развитие потенциала беспилотников в Украине, передав более 100 специализированных камер для БпЛА канадского производства от компании L3 Wescam.

Кроме того, в прошлом месяце Блэр объявил о дополнительной передаче более 800 беспилотников от компании Teledyne FLIR.

Ранее министр обороны Канады заявил, что его страна изучает пользу списанных авиаракет CRV7 для Украины и ищет возможность безопасной транспортировки.

Также мы писали, что Канада выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

Канада
беспилотники
военная помощь
дроны
война в Украине

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