К коалиции дронов для Украины присоединилась еще одна страна
К коалиции дронов для Украины в пятницу, 8 марта, присоединилась Канада. Соответствующее решение принял министр обороны Билл Блэр по итогам встречи с латвийским коллегой Андресом Спрудсом.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады в пятницу, 8 марта.
Коалиция дронов для Украины
"Для дальнейшего развития возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов министр Блэр обязался присоединиться Канаде к Коалиции по разработке беспилотных летательных аппаратов Контактной группы по обороне Украины", — говорится в сообщении.
Поэтому как член Коалиции возможностей Канада будет продолжать искать пути усиления возможностей Украины в области беспилотников.
В минобороны страны отметили, что в настоящее время Канада значительно активизировала свой вклад в развитие потенциала беспилотников в Украине, передав более 100 специализированных камер для БпЛА канадского производства от компании L3 Wescam.
Кроме того, в прошлом месяце Блэр объявил о дополнительной передаче более 800 беспилотников от компании Teledyne FLIR.
Ранее министр обороны Канады заявил, что его страна изучает пользу списанных авиаракет CRV7 для Украины и ищет возможность безопасной транспортировки.
Также мы писали, что Канада выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.
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