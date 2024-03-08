До коаліції дронів для України приєдналася ще одна країна

Міністр оборони Канади Білл Блер. Фото: ЕРА

До коаліції дронів для України у п'ятницю, 8 березня, приєдналася Канада. Відповідне рішення ухвалив міністр оборони Білл Блер за підсумками зустрічі з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади у п'ятницю, 8 березня.

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"Для подальшого розвитку можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів міністр Блер зобов’язався приєднатися Канаді до Коаліції з розробки безпілотних літальних апаратів Контактної групи з питань оборони України", — йдеться у повідомленні.

Тому як член Коаліції можливостей, Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення можливостей України в галузі безпілотників.

У міноборони країни зазначили, що наразі Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні, передавши Україні понад 100 спеціалізованих камер для БпЛА канадського виробництва від компанії L3 Wescam.

Крім того, минулого місяця Блер оголосив про додаткову передачу понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR.

Раніше міністр оборони Канади заявив, що його країна вивчає користь списаних авіаракет CRV7 для України та шукає можливості безпечного транспортування.

Також ми писали, що Канада виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.