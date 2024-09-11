Гитанас Науседа прибыл в Киев 11 сентября

В Киев прибыл президент Литвы для встречи с Зеленским
11 сентября 2024 09:35
Гитанаса Науседу встречают в Киеве. Фото: X @GitanasNauseda
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 11 сентября. Он планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Гитанас Науседа сообщил в соцсети X.
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Лидер Литвы сообщил, что встретится с Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной, и подчеркнул, что Украину важно поддерживать для защиты ее суверенитета.
"Только что приехал в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной. Оказание военной и экономической поддержки Украине имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении Науседы.
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