Гитанас Науседа прибыл в Киев 11 сентября

Гитанаса Науседу встречают в Киеве. Фото: X @GitanasNauseda

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 11 сентября. Он планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Гитанас Науседа сообщил в соцсети X.

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Лидер Литвы сообщил, что встретится с Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной, и подчеркнул, что Украину важно поддерживать для защиты ее суверенитета.

Пост Гитанаса Науседи. Фото: скриншот

"Только что приехал в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной. Оказание военной и экономической поддержки Украине имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении Науседы.