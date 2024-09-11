Гітанас Науседа прибув до Києва 11 вересня

До Києва прибув президент Литви для зустрічі із Зеленським
11 вересня 2024 09:35
Гітанаса Науседу зустрічають у Києві. Фото: X @GitanasNauseda
Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у середу, 11 вересня. Він планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Гітанас Науседа повідомив у соцмережі X.
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Лідер Литви повідомив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною, та акцентував, що Україну важливо підтримувати для захисту її суверенітету.
"Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися й зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною. Надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності" — йдеться в дописі Науседи.
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