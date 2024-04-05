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Для ВПЛ появятся дешевые квартиры в аренду — кто их будет раздавать и при каких условиях

5 апреля 2024 16:05
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Аренда жилья для ВПЛ - программа для переселенцев
Переселенцы в Украине. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине аренда жилья для переселенцев будет оформлена в новый законопроект. И цены на помесячную аренду будут ниже рыночных.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса. В основе механизма — ниже рыночной ставки оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд, из которого в дальнейшем будет строиться новое жилье", — сказала Шуляк.

По ее словам, такую идею закладывают в законопроект об основных принципах жилищной политики, который на днях презентовали общественности.

Арендодателем будут выступать громады, на балансе которых будет находиться соответствующий жилищный фонд. Платежи от аренды будут направляться в местные бюджеты, где они будут накапливаться для целевого использования.

"Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо же для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью", — сказала Шуляк.

Елена Шуляк
Елена Шуляк. Фото: Hовини.LIVE

Она добавила, что подобные механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС. Шуляк считает социальную аренду очень перспективной для Украины.

"Конечно, надо понимать, что европейская практика социальной аренды — результат внедрявшихся годами долгосрочных и последовательных политик. Украина, в свою очередь, подражала жилищным политикам, годами сводившимся к прямой передаче квартир новым владельцам. Большинство государственных и муниципальных программ были направлены на субсидирование собственности, а не доступной аренды. То есть впереди у нас много работы", — отметила Шуляк.

Необходимое для этого финансирование может быть получено в том числе за счет арестованных активов РФ за рубежом.

Напомним, результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показывают, что только 65% украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой. Еще весной 2023 года о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.

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деньги
Елена Шуляк
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ВПЛ

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