Оренда житла для ВПО - програма для переселенців

Переселенці в Україні. Фото: з відкритих джерел

В Україні оренда житла для переселенців буде виокремлена в новий законопроєкт. І ціни на помісячну оренду будуть нижчі за ринкові.

Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. В основі механізму — нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло", — сказала Шуляк.

За її словами, таку ідею закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики, який днями презентували громадськості.

Орендодавцем виступатимуть громади, на балансі яких знаходитиметься відповідний житловий фонд. Платежі від оренди направлятимуться в місцеві бюджети, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання.

"Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю", — сказала Шуляк.

Олена Шуляк. Фото: Hовини.LIVE

Вона додала, що такі механізми соціальної оренди досить популярні в країнах ЄС. Шуляк вважає соціальну оренду надзвичайно перспективною для України.

"Звичайно, треба розуміти, що європейська практика соціальної оренди — результат довгострокових та послідовних політик, які впроваджувалися роками. Україна, своєю чергою, наслідувала житлові політики, які роками зводилися до прямої передачі квартир новим власникам. Більшість державних та муніципальних програм були спрямовані на субсидування власності, а не доступної оренди. Тобто попереду у нас багато роботи", — зауважила Шуляк.

Необхідне для цього фінансування може бути отримане, зокрема, за рахунок арештованих активів РФ за кордоном.

Нагадаємо, результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показують, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.