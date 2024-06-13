Главные тезисы победы Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко

Наличие конкретного плана об окончании войны позволит Украине консолидировать вокруг себя проукраинские силы в мире. На необходимость иметь четкий сценарий победы подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что все должно состояться на условиях Украины.

Ситуацию прокомментировал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью ТСН.

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Украине нужна только победа

По мнению Огрызко, наличие конкретного плана по окончании войны позволит Украине консолидировать вокруг себя проукраинские силы. Для этого власть и народ должны понимать, за что они борются.

"Нам нужно определить для самих себя, что такое "наша победа", и ее концепцию продвигать повсюду — на уровне двустороннем, международных организаций, форумов", — отметил Огрызко.

Дипломат объяснил, что когда звучит слово "победа", то каждый вкладывает в это понятие собственное видение, а Украине нужно иметь свое, отвечающее ее национальным интересам.

Тезисы президента Зеленского

Огрызко убежден, что тезис Зеленского об "окончании войны на наших условиях" должен быть расширен.

К нему можно добавить следующие пункты:

возврат к границам 1991 года;

компенсация ущерба, нанесенного российскими захватчиками;

наказание русских военных преступников;

вступление Украины в Европейский Союз и НАТО;

создание коалиции антифашистских сил и превращение России в страну, которая никогда больше не будет угрожать Украине.

Отдельно дипломат отметил, что мир в Украине на условиях России не возможен. К тому же рассмотрение такого варианта может привести к расколу среди союзников Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что на итальянском саммите Украина получит гарантии безопасности от США и Японии.

Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако после проведения президентских выборов в Штатах новоизбранный президент страны может расторгнуть соглашение по собственному желанию.