Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дипломат назвал главные тезисы победы Украины над российскими захватчиками arrow

Дипломат назвал главные тезисы победы Украины над российскими захватчиками

13 июня 2024 22:46
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Главные тезисы победы Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Наличие конкретного плана об окончании войны позволит Украине консолидировать вокруг себя проукраинские силы в мире. На необходимость иметь четкий сценарий победы подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что все должно состояться на условиях Украины.

Ситуацию прокомментировал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью ТСН.

Читайте также:

Украине нужна только победа

По мнению Огрызко, наличие конкретного плана по окончании войны позволит Украине консолидировать вокруг себя проукраинские силы. Для этого власть и народ должны понимать, за что они борются.

"Нам нужно определить для самих себя, что такое "наша победа", и ее концепцию продвигать повсюду — на уровне двустороннем, международных организаций, форумов", — отметил Огрызко.

Дипломат объяснил, что когда звучит слово "победа", то каждый вкладывает в это понятие собственное видение, а Украине нужно иметь свое, отвечающее ее национальным интересам.

Тезисы президента Зеленского

Огрызко убежден, что тезис Зеленского об "окончании войны на наших условиях" должен быть расширен.

К нему можно добавить следующие пункты:

  • возврат к границам 1991 года;
  • компенсация ущерба, нанесенного российскими захватчиками;
  • наказание русских военных преступников;
  • вступление Украины в Европейский Союз и НАТО;
  • создание коалиции антифашистских сил и превращение России в страну, которая никогда больше не будет угрожать Украине.

Отдельно дипломат отметил, что мир в Украине на условиях России не возможен. К тому же рассмотрение такого варианта может привести к расколу среди союзников Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что на итальянском саммите Украина получит гарантии безопасности от США и Японии.

Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако после проведения президентских выборов в Штатах новоизбранный президент страны может расторгнуть соглашение по собственному желанию.

Украина
Владимир Зеленский
Россия
война в Украине
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина