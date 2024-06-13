Головні тези перемоги України

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко

Наявність конкретного плану щодо закінчення війни дасть можливість Україні консолідувати довкола себе проукраїнські сили у світі. На необхідності мати чіткий сценарій перемоги наголосив Президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що все має відбутися на умовах України.

Ситуацію прокоментував дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю ТСН.

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Україні потрібна лише перемога

На думку Огризка, наявність конкретного плану щодо закінчення війни дасть змогу Україні консолідувати довкола себе проукраїнські сили. Для цього влада і народ мають розуміти, за що вони борються.

"Нам потрібно визначити для самих себе, що таке "наша перемога", і її концепцію просувати всюди — на рівні двосторонньому, міжнародних організацій, форумів", — зауважив Огризко.

Дипломат пояснив, що коли звучить слово "перемога", то кожний вкладає в це поняття власне бачення, а Україні потрібно мати своє, яке відповідає національним її інтересам.

Тези президента Зеленського

Огризко переконаний, що теза Зеленського про "закінчення війни на наших умовах" має бути розширена.

До неї можна додати такі пункти:

повернення до кордонів 1991 року;

компенсація збитків, які були завдані російськими загарбниками;

покарання російських воєнних злочинців;

вступ України до Європейського Союзу та НАТО;

створення коаліції антифашистських сил та перетворення Росії на країну, яка ніколи більше не буде загрожувати Україні.

Окремо дипломат зазначив, що мир в Україні на умовах Росії не можливий. До того ж, розгляд такого варіанту може призвести до розколу серед союзників України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що на італійському саміті Україна отримає гарантії безпеки від США та Японії.

Також ми повідомляли, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте після проведення президентських виборів у Штатах новообраний президент країни може скасувати угоду за власним бажанням.