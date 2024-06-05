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Десятки тысяч долларов за бегство в Венгрию — в Закарпатье разоблачили новую схему для уклонистов

5 июня 2024 17:22
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Илья Рябинин
редактор
На Закарпатье разоблачили схему побега уклонистов за границу — подробности
Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатье полиция и пограничники ликвидировали канал нелегального пересечения границы и задержали его организатора. Она вместе со своими сообщниками нелегально переправляла военнообязанных украинцев в Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в среду, 5 июня.

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Как сообщается, в апреле жительница Закарпатья хотела переправить в Венгрию четырех мужчин за 31 тыс. долларов.

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Задержанная организатор. Источник: ГПСУ

Помогали ей двое подельников — 21-летняя девушка и 23-летний парень, которые подвозили "клиентов" в приграничье. СБУ, пограничники и полиция провели санкционированные обыски в домах трех подозреваемых и изъяли вещи, подтвердившие их противоправную деятельность.

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Задержанные приспешники организатора. Источник: ГПСУ

Организатору и ее приспешникам объявлено о подозрении, им грозит до девяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Изъятые вещдоки. Источник: ГПСУ

Напомним, ранее в ГПСУ раскрыли суммы взяток, которые пытались вручить пограничникам при полномасштабном вторжении.

Также пограничники опровергли российские фейки о якобы минировании берегов Тисы.

Харьков
ГПСУ
Украина
полиция
Венгрия
Закарпатье
граница
нелегалы

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