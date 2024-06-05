На Закарпатье разоблачили схему побега уклонистов за границу — подробности

Десятки тысяч долларов за бегство в Венгрию — в Закарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
В Закарпатье полиция и пограничники ликвидировали канал нелегального пересечения границы и задержали его организатора. Она вместе со своими сообщниками нелегально переправляла военнообязанных украинцев в Венгрию.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в среду, 5 июня.
Разоблачен канал нелегального бегства за границу
Как сообщается, в апреле жительница Закарпатья хотела переправить в Венгрию четырех мужчин за 31 тыс. долларов.
Помогали ей двое подельников — 21-летняя девушка и 23-летний парень, которые подвозили "клиентов" в приграничье. СБУ, пограничники и полиция провели санкционированные обыски в домах трех подозреваемых и изъяли вещи, подтвердившие их противоправную деятельность.
Организатору и ее приспешникам объявлено о подозрении, им грозит до девяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним, ранее в ГПСУ раскрыли суммы взяток, которые пытались вручить пограничникам при полномасштабном вторжении.
Также пограничники опровергли российские фейки о якобы минировании берегов Тисы.
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