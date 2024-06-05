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Десятки тисяч доларів за втечу до Угорщини — на Закарпатті викрили нову схему для ухилянтів

5 червня 2024 17:22
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Ілля Рябінін
редактор
На Закарпатті викрили схему втечі ухилянтів за кордон — подробиці
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Закарпатті поліція та прикордонники ліквідували канал нелегального перетину кордону та затримали його організаторку. Вона разом зі своїми спільниками нелегально переправляла військовозобов'язаних українців до Угорщини. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у середу, 5 червня. 

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Як повідомляється, цьогоріч у квітні жителька Закарпаття хотіла переправити в Угорщину чотирьох чоловіків за 31 тисячу доларів.

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Затримана органзіаторка. Джерело: ДПСУ

Допомагали їй двоє спільників — 21-річна дівчина та 23-річний хлопець, які підвозили "клієнтів" до прикордоння. СБУ, прикордонники та поліція провели санкціоновані обшуки в оселях трьох підозрюваних та вилучили речі, які підтвердили їх протиправну діяльність. 

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Затримані поплічники. Джерело: ДПСУ

Організаторці та її поплічникам оголошено про підозру, їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Слідство продовжується.

дпсу ухилянти
Вилучені речові докази. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, раніше в ДПСУ розкрили суми хабарів, які намагалися вручити прикордонникам за часів повномасштабного вторгнення.

Також прикордонники спростували російські фейки про  буцімто мінування берегів Тиси

Харків
ДПСУ
Україна
поліція
Угорщина
Закарпаття
кордон
нелегали

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