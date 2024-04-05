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Госсекретарь США заявил, что союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины

5 апреля 2024 02:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Госсекретарь США заявил, что союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины
Энтони Блинкен. Фото: Freddie Everett
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

США и другие союзники удвоят свои усилия, чтобы найти ресурсы, в которых нуждается Украина. Это средства ПВО, артиллерия и боеприпасы.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Интерфакс-Украина".

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Союзники работают над тем, чтобы у Украины были ресурсы

"Я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, при необходимости, удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", — сказал Блинкен.

Также он говорил и о принятии Конгрессом США пакета помощи для нашей страны. Блинкен отметил, что это "самое важное и самое срочное".

Вместе с тем союзники Украины обсуждают, как сделать так, чтобы у государства было необходимые ему ресурсы, как в ближайшее время, так и в будущем.

По его словам, они также работают над созданием будущих сил, которые смогут сдерживать агрессию и защищаться от нее, если это потребуется.

Энтони Блинкен напомнил, что 30 стран уже подписали или находятся в процессе переговоров и подписания двусторонних договоров безопасности с Украиной.

"Мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должна со временем играть в поддержке Украины, и это постоянная дискуссия, которую мы будем вести в ближайшие недели", — сказал госсекретарь США.

Напомним, Энтони Блинкен также заявил, что Украина имеет прогресс в реформах, необходимых для вступления в НАТО.

США
война
НАТО
финансовая помощь
Украина

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