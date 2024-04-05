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Держсекретар США заявив, що союзники подвоять зусилля для пошуку ресурсів для України

5 квітня 2024 02:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Держсекретар США заявив, що союзники подвоять зусилля для пошуку ресурсів для України
Ентоні Блінкен. Фото: Freddie Everett
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

США та інші союзники подвоять свої зусилля, аби знайти ресурси, яких потребує Україна. Це засоби ППО, артилерія та боєприпаси. 

Про це під час брифінгу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс-Україна". 

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Союзники працюють над тим, аби в України були ресурси

"Я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включаючи Сполучені Штати, збираються подвоїти зусилля і, при необхідності, подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких Україна продовжує потребувати", — сказав Блінкен. 

Також він говорив й про ухвалення Конгресом США пакет допомоги для нашої країни. Блінкен зазначив, що це "найважливіше і найтерміновіше".

Разом із тим союзники України обговорюють, як зробити так, аби держава мала необхідні їй ресурси, як найближчим часом, так і в майбутньому. 

За його словами, вони також працюють над створенням майбутніх Сил, які зможуть стримувати агресію та захищатися від неї, якщо це буде потрібно. 

Ентоні Блінкен нагадав, що 30 країн уже підписали або перебувають у процесі переговорів та підписання двосторонніх безпекових угод з Україною.

"Ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має згодом грати в підтримці України, і це постійна дискусія, яку ми вестимемо найближчими тижнями", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен також заявив, що Україна має прогрес у реформах, які потрібні для вступу до НАТО.

США
війна
НАТО
фінансова допомога
Україна

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