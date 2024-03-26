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Депутат ВР рассказал, опасен ли для украинцев Viber

26 марта 2024 16:35
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Депутат ВР рассказал, опасен ли для украинцев Viber
Viber на смартфоне. Иллюстративное фото: прессслужба Viber
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На фоне слухов о запрете Telegram в Украине и обсуждении законопроекта №11115 по урегулированию соцсетей, возникают вопросы надежности других мессенджеров, в частности Viber. В Верховной Раде говорят, что эта сеть регулируется европейским законодательством, поэтому таких проблем не возникнет.

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий в интервью Новини.LIVE.

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Рассказывая о надежности других сетей, Княжицкий объяснил, что у Viber или WhatsApp есть новостные ленты, но они зарегистрированы в европейских странах. А Telegram не зарегистрирован, поэтому вокруг него такие дискуссии.

"Эти платформы регулируются европейским законодательством, зарегистрированные в ЕС, предоставляют информацию европейским органам регулирования, а у нас есть к ней доступ. Поэтому в таком случае это их не касается. Разве что у них не будет офисов в странах Евросоюза", — добавил депутат.

Что не так с Telegram в Украине

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что Telegram является сетью, которая не зарегистрирована в Европейском Союзе и несет много угроз, поэтому в Раду был внесен соответствующий законопроект.

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