Депутат ВР розповів, чи є небезпечним для українців Viber

Застосунок Viber на смартфоні. Ілюстративне фото: пресслужба Viber

На тлі чуток про заборону Telegram в Україні та обговорення законопроєкту №11115 щодо врегулювання соцмереж, виникають питання щодо надійності інших месенджерів, зокрема Viber. У Верховній Раді кажуть, що ця мережа регулюється європейським законодавством, тому таких проблем не виникне.

Про це заявив народний депутат Микола Княжицький в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Розповідаючи про надійність інших мереж, Княжицький пояснив, що Viber чи WhatsApp мають новинні стрічки, але вони зареєстровані у європейських країнах. А Telegram — не зареєстрований, тому навколо нього такі дискусії.

"Ці платформи регулюються європейським законодавством, зареєстровані в ЄС, надають інформацію європейським органам регулювання, а ми маємо до неї доступ. Тому в такому випадку це їх не стосується. Хіба що у них не буде офісів в країнах Євросоюзу", — додав депутат.

Що не так з Telegram в Україні

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

Народний депутат Микола Княжицький заявив, що Telegram є мережею, яка не зареєстрована у Європейському Союзі і несе у собі багато загроз, тому до Ради був внесений відповідний законопроєкт.