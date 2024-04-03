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Декоммунизация Литвы — сколько улиц с советским названием переименовали в стране

3 апреля 2024 10:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Декоммунизация Литвы — сколько улиц с советским названием переименовали в стране
Одно из названий улиц в Литве. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В прошлом году в Литве переименовали 13 советских названий улиц. Изменения произошли в рамках закона о "декоммунизации", который вступил в силу в мае 2023-го.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

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Отмечается, что закон запрещает распространять в Литве идеологию тоталитарных и авторитарных режимов. Согласно документу, памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, которые содержат такую символику, приказали убрать с публичных мест и изменить.

По словам одного из инициаторов закона Паулы Кузмицкене, темпы реализации пока недостаточны. Однако надеется, что в этом году они ускорятся.

"В этом году мы отмечаем начало партизанской войны, и мне кажется, было бы очень символичным, чтобы по случаю этой годовщины в Литве больше не было знаков оккупантов", — сказала Кузмицкене.

В конце концов, среди переименованных уже названий улиц были те, которые названы в честь писателя и советского активиста Пятраса Цвирки.

Напомним, 18 марта стало известно, что Беларусь перебрасывает военных в приграничный регион рядом с Литвой.

Днем ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.

Литва
декоммунизация
улицы
Россия
Советский Союз

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