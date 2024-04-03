Декоммунизация Литвы — сколько улиц с советским названием переименовали в стране
В прошлом году в Литве переименовали 13 советских названий улиц. Изменения произошли в рамках закона о "декоммунизации", который вступил в силу в мае 2023-го.
Об этом сообщает литовский вещатель LRT.
Переименование советских названий улиц в Литве
Отмечается, что закон запрещает распространять в Литве идеологию тоталитарных и авторитарных режимов. Согласно документу, памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, которые содержат такую символику, приказали убрать с публичных мест и изменить.
По словам одного из инициаторов закона Паулы Кузмицкене, темпы реализации пока недостаточны. Однако надеется, что в этом году они ускорятся.
"В этом году мы отмечаем начало партизанской войны, и мне кажется, было бы очень символичным, чтобы по случаю этой годовщины в Литве больше не было знаков оккупантов", — сказала Кузмицкене.
В конце концов, среди переименованных уже названий улиц были те, которые названы в честь писателя и советского активиста Пятраса Цвирки.
Напомним, 18 марта стало известно, что Беларусь перебрасывает военных в приграничный регион рядом с Литвой.
Днем ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.
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