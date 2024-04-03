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Декомунізація Литви — скільки вулиць з радянською назвою перейменували в країні

3 квітня 2024 10:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Декомунізація Литви — скільки вулиць з радянською назвою перейменували в країні
Одна з назв вулиць у Литві. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У минулому році в Литві перейменували 13 радянських назв вулиць. Зміни відбулися у рамках закону про "декомунізацію", який набув чинності у травні 2023-го. 

Про це повідомляє литовський мовник LRT

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Перейменування радянських назв вулиць у Литві

Зазначається, що відповідний закон забороняє поширювати у Литві ідеологію тоталітарних та авторитарних режимів. Тож, згідно із документом, пам'ятники, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів, які містять таку символіку, наказали прибрати із публічних місць та змінити. 

За словами однієї з ініціаторів закону Паули Кузміцкене, темпи реалізації поки що недостатні. Однак, сподівається, що цього року вони пришвидшаться.

"Цього року ми відзначаємо початок партизанської війни, і мені здається, було б дуже символічним, щоб з нагоди цієї річниці в Литві більше не було знаків окупантів", — сказала Кузміцкене.

Зрештою, серед перейменованих вже назв вулиць були ті, що названі на честь письменника та радянського активіста Пятраса Цвірки. 

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Білорусь перекидає військових до прикордонного регіону поруч з Литвою. 

Днем раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готує свою країну до війни. Наразі там проводиться військова підготовка відповідних підрозділів. 

Литва
декомунізація
вулиці
Росія
Радянський Союз

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