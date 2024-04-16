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Дефицит в энергосистеме — Укрэнерго пришлось привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии

16 апреля 2024 15:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дефицит в энергосистеме — Укрэнерго пришлось привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии
Украинские энергетики. Фото иллюстративное: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине не хватило электроэнергии для покрытия потребностей с 20 до 22 часов в понедельник, 15 апреля. Поэтому энергетики вынуждены были привлекать аварийную помощь из Польши и Румынии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Дефицит электроэнергии 15 апреля

"Вчера, 15 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии. Для поддержки баланса в энергосистеме Укрэнерго с 20:00 до 22:00 привлекало аварийную помощь от операторов энергосистем Польши и Румынии общим объемом 800 МВт-ч", — написали в Укрэнерго, говоря о дефиците электроэнергии.

В любом случае, в организация призывает украинцев экономить потребление электричества в вечерние часы.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 22:00 Диспетчерский центр Укрэнерго призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", — сказали в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме Украины
Скриншот поста

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро из-за ухудшения погодных условий обесточены 130 населенных пунктов в трех областях.

Добавим, россияне обстреляли Никопольщину артиллерией, в результате чего тысяча человек остались без света.

Польша
война
Румыния
электроэнергия
дефицит
война в Украине

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