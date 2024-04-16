Дефіцит в енергосистемі — Укренерго довелось залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії

Українські енергетики. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні не вистачило електроенергії для покриття потреб з 20 до 22 години у понеділок, 15 квітня. Через це енергетики змушені були залучати аварійну допомогу з Польщі та Румунії.

Про це повідомили в Укренерго.

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Дефіцит електроенергії 15 квітня

"Вчора, 15 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергі. Для підтримки балансу в енергосистемі Укренерго з 20:00 до 22:00 залучало аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВт-год", — написали в Укренерго, говорячи про дефіцит електроенергії.

У будь-якому випадку в організація закликає українців заощаджувати споживання електрики у вечірні години.

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 22:00 Диспетчерський центр Укренерго закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — сказали в Укренерго.

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Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок через погіршення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях.

Додамо, росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією, внаслідок чого тисяча людей залишилися без світла.