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Дефіцит в енергосистемі — Укренерго довелось залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії

16 квітня 2024 15:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Дефіцит в енергосистемі — Укренерго довелось залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії
Українські енергетики. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні не вистачило електроенергії для покриття потреб з 20 до 22 години у понеділок, 15 квітня. Через це енергетики змушені були залучати аварійну допомогу з Польщі та Румунії. 

Про це повідомили в Укренерго.

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Дефіцит електроенергії 15 квітня

"Вчора, 15 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергі. Для підтримки балансу в енергосистемі Укренерго з 20:00 до 22:00 залучало аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВт-год", — написали в Укренерго, говорячи про дефіцит електроенергії. 

У будь-якому випадку в організація закликає українців заощаджувати споживання електрики у вечірні години. 

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 22:00 Диспетчерський центр Укренерго закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", — сказали в Укренерго. 

Ситуація в енергосистемі України
Скриншот допису

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок через погіршення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів у трьох областях. 

Додамо, росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією, внаслідок чого тисяча людей залишилися без світла.

Польща
війна
Румунія
електроенергія
дефіцит
війна в Україні

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