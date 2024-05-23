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ГБР задержало мужчин, которые проводили махинации с генераторами для военных на 5 млн грн

23 мая 2024 07:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
Сотрудники ГБР проводят расследование. Фото: ГБР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Сотрудники Государственного бюро расследований установило, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ группой лиц было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн. Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей.

Об этом рассказала пресс-служба Государственного Бюро Расследований в среду, 22 мая.

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"Командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей получили подозрение от ГБР. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн", — говорится в сообщении.

По информации следствия, коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он в свою очередь должен обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ почти на 43 миллиона гривен.

ДБР задержали мужчин, которые проводили махинации с генераторами для военных на 5 млн грн - фото 1
Досудебное расследование. Фото: ГБР

Почти два месяца после заключения договора предприниматели ничего не делали. Из-за небрежности командира воинской части им удалось заключить дополнительное соглашение, где при сохраненной сумме средств количество уже заказанных генераторов уменьшили на 133.

"Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн", — сообщает ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части за халатное отношение к военной службе, его заместителю за бездействие военной власти. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет лишения свободы.

Директору одного из предприятий и заместителю директора другого предприятия предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и бездействие военной власти соответственно.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения – содержания под стражей и осуществляется документирование других фактов противоправной деятельности подозреваемых.

Напомним, что в Донецкой области правоохранителей разоблачили в хитрой схеме, связанной с незаконным начислением боевых доплат подчиненным. Четверо должностных лиц безосновательно насчитали более 2,6 млн гривен боевых доплат подчиненным.

Ранее ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен .

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