ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн

Сотрудники ГБР проводят расследование. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований установило, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ группой лиц было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн. Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей.

Об этом рассказала пресс-служба Государственного Бюро Расследований в среду, 22 мая.

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"Командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей получили подозрение от ГБР. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн", — говорится в сообщении.

По информации следствия, коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он в свою очередь должен обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ почти на 43 миллиона гривен.

Досудебное расследование. Фото: ГБР

Почти два месяца после заключения договора предприниматели ничего не делали. Из-за небрежности командира воинской части им удалось заключить дополнительное соглашение, где при сохраненной сумме средств количество уже заказанных генераторов уменьшили на 133.

"Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн", — сообщает ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части за халатное отношение к военной службе, его заместителю за бездействие военной власти. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет лишения свободы.

Директору одного из предприятий и заместителю директора другого предприятия предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и бездействие военной власти соответственно.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения – содержания под стражей и осуществляется документирование других фактов противоправной деятельности подозреваемых.

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