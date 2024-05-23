ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн

ГБР задержало мужчин, которые проводили махинации с генераторами для военных на 5 млн грн
Сотрудники Государственного бюро расследований установило, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ группой лиц было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн. Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей.
Об этом рассказала пресс-служба Государственного Бюро Расследований в среду, 22 мая.
ГБР разоблачило махинации с генераторами для военных более чем на 5 млн грн
"Командир воинской части и его заместитель, а также двое предпринимателей получили подозрение от ГБР. Установлено, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн", — говорится в сообщении.
По информации следствия, коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он в свою очередь должен обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ почти на 43 миллиона гривен.
Почти два месяца после заключения договора предприниматели ничего не делали. Из-за небрежности командира воинской части им удалось заключить дополнительное соглашение, где при сохраненной сумме средств количество уже заказанных генераторов уменьшили на 133.
"Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн", — сообщает ГБР.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру воинской части за халатное отношение к военной службе, его заместителю за бездействие военной власти. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет лишения свободы.
Директору одного из предприятий и заместителю директора другого предприятия предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и бездействие военной власти соответственно.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения – содержания под стражей и осуществляется документирование других фактов противоправной деятельности подозреваемых.
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