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ДБР затримало чоловіків,які проводили махінації з генераторами для військових на 5 млн грн

23 травня 2024 07:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
Працівники ДБР проводять розслідування. Фото: ДБР
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби ЗСУ групою осіб було привласнено обладнання на понад 5 млн грн. Підозру отримали командир військової частини та його заступник, а також двоє підприємців.

Про це розповіла пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 22 травня.

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ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн

"Командир військової частини та його заступник, а також двоє підприємців, отримали підозру від ДБР. Встановлено, що під час закупівлі дизельних генераторів на потреби ЗСУ було привласнено обладнання на понад 5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році "домовились" із заступником командира військової частини.  Він своєю чергою мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ майже на 43 мільйони гривень.

ДБР затримало чоловіків,які проводили махінації з генераторами для військових на 5 млн грн - фото 1
Досудове розслідування. Фото: ДБР

Майже два місяці після укладання договору підприємці нічого не робили. Натомість через недбалість командира військової частини їм вдалося укласти додаткову угоду, де при збереженій сумі коштів кількість вже замовлених генераторів зменшили на 133.

"Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн", — повідомляє ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини за недбале ставлення до військової служби, його заступнику за бездіяльність військової влади. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Директору одного із підприємств та заступнику директора іншого підприємства передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і бездіяльність військової влади відповідно.

Наразі триває досудове розслідування. Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів — тримання під вартою — та здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності підозрюваних осіб.

Нагадаємо, що на Донеччині правоохоронців викрили у хитрій схемі, пов'язаній з незаконним нарахуванням бойових доплат підлеглим. Четверо посадовців безпідставно нарахували понад 2,6 млн гривень бойових доплат підлеглим.

Раніше ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень

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ЗСУ
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ДБР
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війна в Україні

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