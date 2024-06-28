Завод братьев Медведчука и Казака по производству кирпича передали АРМА

Экс-депутат Виктор Медведчук. Фото: УП

Государственное бюро расследований передало Агенству по розыску менеджмента и активов завод родственников предателей Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая их стоимость составляет 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"ГБР передало в управление АРМА предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов", — говорится в сообщении.

Известно, что конечными владельцами кирпичного завода во Львовской области являются родные братья Медведчука и Козака — теперь он перейдет в управление государства. Предприятие годами не платило налоги, а доходы были направлены на финансирование российской агрессии против Украины.

Кроме того, в государственную собственность перейдет имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки площадью более 10 гектаров и нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

В то же время, в Украине наложили арест на имущество братьев экс-депутатов, которое они успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

Скриншот поста ГБР

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Кроме того, ЕС включил в список санкций Медведчука и запретил ему въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза.