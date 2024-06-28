Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ГБР передало в управление государства завод братьев Медведчука и Козака стоимостью 5 млн долларов arrow

ГБР передало в управление государства завод братьев Медведчука и Козака стоимостью 5 млн долларов

28 июня 2024 12:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Завод братьев Медведчука и Казака по производству кирпича передали АРМА
Экс-депутат Виктор Медведчук. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственное бюро расследований передало Агенству по розыску менеджмента и активов завод родственников предателей Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая их стоимость составляет 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

Завод Медведчука и Козака передали АРМА

"ГБР передало в управление АРМА предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов", — говорится в сообщении.

Известно, что конечными владельцами кирпичного завода во Львовской области являются родные братья Медведчука и Козака — теперь он перейдет в управление государства. Предприятие годами не платило налоги, а доходы были направлены на финансирование российской агрессии против Украины.

Кроме того, в государственную собственность перейдет имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки площадью более 10 гектаров и нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

В то же время, в Украине наложили арест на имущество братьев экс-депутатов, которое они успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

null
Скриншот поста ГБР

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Кроме того, ЕС включил в список санкций Медведчука и запретил ему въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза.

Виктор Медведчук
Тарас Козак
ГБР
завод
АРМА
госизмена
конфискация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы