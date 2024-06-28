Завод братів Медведчука та Козака з вироблення цегли передали АРМА

Ексдепутат Віктор Медведчук. Фото: УП

Державне бюро розслідувань передало Агенству з розшуку менеджменту та активів завод родичів зрадників України Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна їх вартість становить 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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"ДБР передало в управління АРМА підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екснародних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака вартістю 5 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що кінцевими власниками цегельного заводу у Львівській області є рідні брати Медведчука та Козака — тепер він перейде в управління держави. Підприємство роками не сплачувало податки, а прибутки були спрямовані на фінансування російської агресії проти України.

Крім того, в державну власність перейде майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки площею понад 10 гектарів та нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Водночас в Україні наклали арешт на майно братів ексдепутатів, яке вони встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Скриншот допису ДБР

Раніше ми писали, що ДБР викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Крім того, ЄС включив до списку санкцій Медведчука та заборонив йому в'їзд і транзит через усі країни-члени Євросоюзу.