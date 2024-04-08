Дания выделила финансовую помощь Украине на восстановление энергетики

Электроэнергетики за работой. Фото: Facebook/Укрэнерго

В Министерстве иностранных дел Дании приняли решение предоставить Украине пакет финансовой помощи для восстановления поврежденных от российских обстрелов объектов энергетики. Стоимость пакета составляет около 5,8 миллиона евро.

Об этом информирует пресс-служба МИД страны.

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Пакет подготовило датское энергетическое агентство в сотрудничестве с украинскими партнерами. Он будет способствовать выбору энергетических технологий и привлечению инвестиций, а также может стать основой для донорской помощи в предстоящие зимы с наступлением холодов.

"В последние недели Россия решила усилить целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы стали свидетелями масштабных разрушений. С датской стороны мы выделяем 40 млн датских крон на необходимые восстановительные работы, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", — заявил министр по вопросам сотрудничества с целью развития и глобальной климатической политики королевства Дан Йоргенсен.

В правительстве также отмечают, что Дания помогает обеспечить надежное электроснабжение в украинские дома, а следовательно и доступ населения к воде и теплу в предстоящую зиму. Деньги выделены из гражданских фондов Королевского правительственного фонда Украины.

Напомним, Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочную финансовую помощь в размере 2,3 млрд долларов, а также средства на реабилитацию украинским защитникам.

Вклад в помощь внесла и Латвия: правительство страны утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в размере 10 млн евро на восстановление страны и поддержку ВСУ.