Данія виділила фінансову допомогу Україні на відновлення енергетики

Електроенергетики за роботою. Фото: Facebook/Укренерго

В Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення надати Україні пакет фінансової допомоги на відновлення пошкоджених від російських обстрілів об'єктів енергетики. Вартість пакета становить близько 5,8 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба МЗС країни.

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Пакет підготувало Данське енергетичне агентство у співпраці з українськими партнерами. Він сприятиме вибору енергетичних технологій та залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими з настанням холодів.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", — заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики королівства Дан Йоргенсен.

В уряді також зазначають, що Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання в українські домівки, а отже й доступ населення до води й тепла протягом майбутньої зими. Гроші виділено з цивільних фондів Королівського урядового фонду України.

Нагадаємо, Південна Корея надасть Україні середньо- та довгострокову фінансову допомогу у розмірі 2,3 мільярда доларів, а також кошти на реабілітацію українських захисників.

Внесок у допомогу зробила і Латвія: уряд країни затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у розмірі 10 млн євро на відбудову країни та підтримку ЗСУ.