Первые кадры встречи освобожденных из плена украинских военных

Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: скриншот

Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных. Защитники не сдерживают эмоций во время долгожданной встречи с родными и близкими и плачут, когда слышат украинский язык.

Соответствующие кадры встречи публикуют Telegram-каналы во вторник, 25 июня.

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Под возгласы родных и друзей "Слава Украине — Героям Слава" защитники выходят из автобуса со стеклянными глазами и не верят, что наконец-то прибыли домой. Встречающие же не выпускают их из объятий и непрестанно благодарят защитников.

Один из военных вернувшись в Украину звонит по телефону матери. Женщина плачет от радости, потому что, наконец, слышит голос сына, тот просит ее не плакать, хотя сам едва сдерживает слезы. Другого освобожденного из плена бойца переполняют эмоции, когда он слышит украинский язык, военный отворачивает лицо, пытаясь успокоиться.

Напомним, что среди 90 бойцов, вернувшихся в Украину из российского плена во вторник, 25 июня, — 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС. Президент Украины Владимир Зеленский показал фото освобожденных защитников.

Также мы писали, что недавно украинские фотографы-военкоры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. По словам фотографов, это была самая тяжелая съемка за последние полгода.