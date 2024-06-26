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Чують українську і плачуть — щемливі кадри зустрічі звільнених з полону захисників із рідними

26 червня 2024 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перші кадри зустрічі звільнених з полону українських військових
Звільнені з полону українські захисники. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових. Захисники не стримують емоцій під час довгоочікуваної зустрічі з рідними та близькими і плачуть, коли чують українську мову.

Відповідні кадри зустрічі публікують Telegram-канали у вівторок, 25 червня.

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Під вигуки рідних та друзів "Слава Україні — Героям Слава" захисники виходять з автобуса зі скляними очима й не вірять, що нарешті прибули додому. Зустрічаючі ж натомість не випускають їх з обіймів та невпинно дякують захисникам.

Один із військових повернувшись в Україну телефонує матері. Жінка плаче від радощів, бо нарешті чує голос сина, той просить її не плакати, хоча сам ледь стримує сльози. Іншого звільненого з полону бійця переповнюють емоції, коли він чує українську мову, військовий відвертає обличчя, намагаючись заспокоїтись. 

Нагадаємо, що серед 90 бійців, які повернулися в Україну з російського полону в вівторок, 25 червня, — 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС. Президент України Володимир Зеленський показав фото звільнених захисників.

Також ми писали, що нещодавно українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. За словами фотографів, це була найважча зйомка за останні пів року.

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