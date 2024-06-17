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Ніби з Освенциму — в мережі з'явилися знімки бійців ЗСУ після полону

17 червня 2024 15:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Який вигляд мають бійці ЗСУ після полону — фото
Один з бійців ЗСУ після полону. Фото: Костянтин та Влада Ліберови
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. Деякі з них вони передали на Саміт миру у Швейцарії, де обговорювалася тема обміну військовополонених.

Світлини з'явилися в офіційних соцмережах подружжя.

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A post shared by @libkos

В мережі показали бійців ЗСУ після полону

За словами медійників, фотографії, які були зроблені в реабілітаційному центрі, публікують з дозволу самих бійців.

зсу полонені
Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови
обмін полоненими зсу
Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

"Це була найважча наша зйомка за останні пів року. Після зустрічі та спілкування з хлопцями ми тиждень не могли оговтатись від того, що побачили та почули. Ці кадри ми публікуємо з дозволу самих хлопців. Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється кожного дня", — написали фотографи.

фото зсу після полону
Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови
російський полон зсу
Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

За словами військкорів, у ворожому полоні бійці втратили по 40-50 кг ваги. Нині вони під наглядом реабілітологів та психологів.

"Ми спілкувались з лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їхніх слів, більшість тих, хто пройшов полон, накриває з часом. Перші ж тижні на рідній землі – це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили", — додали Костянтин і Влада.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.

Водночас стало відомо, що за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов", тоді як решту бійців не обмінювали.

Україна
Швейцарія
Саміт Миру у Швейцарії
полонені
Росія
фото
ЗСУ

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