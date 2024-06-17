Який вигляд мають бійці ЗСУ після полону — фото

Один з бійців ЗСУ після полону. Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. Деякі з них вони передали на Саміт миру у Швейцарії, де обговорювалася тема обміну військовополонених.

Світлини з'явилися в офіційних соцмережах подружжя.

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За словами медійників, фотографії, які були зроблені в реабілітаційному центрі, публікують з дозволу самих бійців.

Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

"Це була найважча наша зйомка за останні пів року. Після зустрічі та спілкування з хлопцями ми тиждень не могли оговтатись від того, що побачили та почули. Ці кадри ми публікуємо з дозволу самих хлопців. Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється кожного дня", — написали фотографи.

Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

Боєць ЗСУ після полону. Джерело: Костянтин та Влада Ліберови

За словами військкорів, у ворожому полоні бійці втратили по 40-50 кг ваги. Нині вони під наглядом реабілітологів та психологів.

"Ми спілкувались з лікарями в реабілітаційному центрі, де й перебували хлопці на час нашої зустрічі. З їхніх слів, більшість тих, хто пройшов полон, накриває з часом. Перші ж тижні на рідній землі – це стан ейфорії від усвідомлення, що вони вижили", — додали Костянтин і Влада.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.

Водночас стало відомо, що за попередній рік із російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов", тоді як решту бійців не обмінювали.