Как выглядят бойцы ВСУ после плена — фото

Один из бойцов ВСУ после плена. Фото: Константин и Влада Либеровы

Украинские фотографы-военные коры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. Некоторые из них передали на Саммит мира в Швейцарии, где обсуждалась тема обмена военнопленных.

Фотографии появились в официальных соцсетях супругов.

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По словам медийщиков, фотографии, сделанные в реабилитационном центре, публикуют с разрешения самих бойцов.

Боец ВСУ после плена. Источник: Константин и Влада Либеровы

Боец ВСУ после плена. Источник: Константин и Влада Либеровы

"Это была самая трудная наша съемка за последние полгода. После встречи и общения с ребятами мы неделю не могли оправиться от того, что увидели и услышали. Эти кадры мы публикуем с разрешения самих ребят. Помню, как один из них сказал мне: мы имеем сделать все, чтобы такое никогда не повторилось снова, с другими. Но все повторяется каждый день", — написали фотографы.

Боец ВСУ после плена. Источник: Константин и Влада Либеровы

Боец ВСУ после плена. Источник: Константин и Влада Либеровы

По словам военкоров, во вражеском плену бойцы потеряли по 40-50 кг веса. Сейчас они находятся под наблюдением реабилитологов и психологов.

"Мы общались с врачами в реабилитационном центре, где и находились ребята на время нашей встречи. По их словам, большинство прошедших плен накрывает со временем. Первые же недели на родной земле — это состояние эйфории от осознания, что они выжили", — добавили Константин и Влада.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России испытывают разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия, о чем стало известно от самых уволенных бойцов ВСУ.

В то же время стало известно, что за предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов", в то время как остальные бойцы не обменивались.