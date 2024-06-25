З російського полону повернули 90 українців — президент

Україна повернула з російського полону ще 90 захисників
У вівторок, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Кого повернули з полону
За словами президента, з російського полону вдалося повернути воїнів.
"Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", — повідомив Зеленський.
Він додав, що продовжується робота щодо звільнення решти полонених.
"Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", — сказав глава держави.
Обмін вдалося здійснити завдяки посередництву ОАЕ.
Раніше українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. Деякі з них вони передали на Саміт миру у Швейцарії, де обговорювалася тема обміну військовополонених.
А генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.
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