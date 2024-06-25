Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна повернула з російського полону ще 90 захисників arrow

Україна повернула з російського полону ще 90 захисників

25 червня 2024 21:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
З російського полону повернули 90 українців — президент
Звільнені з полону українські захисники. Фото: Володимир Зеленський
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 25 червня, ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Кого повернули з полону

Обмін полоненими
Український воїн, звільнений з полону. Фото: Володимир Зеленський

За словами президента, з російського полону вдалося повернути воїнів.

"Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", — повідомив Зеленський.

Обмін полоненими
Військові повернулися з полону. Фото: Володимир Зеленський

Він додав, що продовжується робота щодо звільнення решти полонених.

"Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", — сказав глава держави.

Обмін вдалося здійснити завдяки посередництву ОАЕ.

Раніше українські фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови опублікували фотографії бійців ЗСУ, які повернулися з російського полону. Деякі з них вони передали на Саміт миру у Швейцарії, де обговорювалася тема обміну військовополонених.

А генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.

Володимир Зеленський
українці
Маріуполь
звільнення
полонені
Азовсталь
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву