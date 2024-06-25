Из российского плена вернули 90 украинцев — Зеленский

Освобождены из плена украинские защитники. Фото: Владимир Зеленский

Во вторник, 25 июня, еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Украинский воин, освобожденный из плена. Фото: Владимир Зеленский

По словам президента, из российского плена удалось вернуть воинов.

"Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена. Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", — сообщил Зеленский.

Военные вернулись из плена. Фото: Владимир Зеленский

Он добавил, что продолжается работа по освобождению остальных пленных.

"Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг", — сказал глава государства.

Обмен удалось осуществить благодаря посредничеству ОАЭ.

Ранее украинские фотографы-военкоры Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии вернувшихся из российского плена бойцов ВСУ. Некоторые из них передали на Саммит мира в Швейцарии, где обсуждалась тема обмена военнопленных.

А генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России поддаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию, о чем стало известно от самых освобожденных бойцов ВСУ.