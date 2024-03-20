Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине arrow

Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине

20 марта 2024 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) на заседании коалиции Рамштайн. Фото: Минобороны Германии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Перед встречей западной коалиции в формате Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус объявил о большом пакете военной помощи. Этот шаг подчеркнул приверженность ФРГ к поддержке Украины.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Немецкая полумиллиардная помощь Украине

По словам Дмитрия Снегирева, заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом пакете военной помощи Украине размером 500 миллионов евро, сделанное перед началом заседания в формате Рамштайн, — не случайность.

"Германия подтвердила, что остается во главе европейской поддержки Украины", — заверил эксперт.

Почему не говорили о "Таурусах"

Снегирев также обратил внимание, что во время Рамштайн-заседания не педалировался вопрос дальнобойных ракет "Таурус".

"Это означает, что вопрос об этих ракетах согласован со всеми участниками процесса, поэтому смысла поднимать его снова нет", — уверен эксперт.

Напомним, что 19 марта министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый крупный пакет военной помощи нашему государству.

Добавим, Новини.LIVE прогнозировали перед началом встречи, что речь во время переговоров на американской базе Рамштайн в Германии пойдет именно об артиллерийских снарядах, системах ПВО и дальнобойных ракетах.

Германия
ВСУ
Дмитрий Снегирев
Борис Писториус
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство