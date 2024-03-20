Почему Германия именно перед Рамштайном объявила о новом большом пакете помощи Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) на заседании коалиции Рамштайн. Фото: Минобороны Германии

Перед встречей западной коалиции в формате Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус объявил о большом пакете военной помощи. Этот шаг подчеркнул приверженность ФРГ к поддержке Украины.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о новом пакете военной помощи Украине размером 500 миллионов евро, сделанное перед началом заседания в формате Рамштайн, — не случайность.

"Германия подтвердила, что остается во главе европейской поддержки Украины", — заверил эксперт.

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Снегирев также обратил внимание, что во время Рамштайн-заседания не педалировался вопрос дальнобойных ракет "Таурус".

"Это означает, что вопрос об этих ракетах согласован со всеми участниками процесса, поэтому смысла поднимать его снова нет", — уверен эксперт.

Напомним, что 19 марта министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый крупный пакет военной помощи нашему государству.

Добавим, Новини.LIVE прогнозировали перед началом встречи, что речь во время переговоров на американской базе Рамштайн в Германии пойдет именно об артиллерийских снарядах, системах ПВО и дальнобойных ракетах.