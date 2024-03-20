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Чому Німеччина саме перед Рамштайном оголосила про новий великий пакет допомоги Україні

20 березня 2024 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому Німеччина саме перед Рамштайном оголосила про новий великий пакет допомоги Україні
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (ліворуч) на засіданні коаліції Рамштайн. Фото: Міноборони Німеччини
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Перед зустріччю західної коаліції у форматі Рамштайн міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про великий пакет військової допомоги. Цей крок підкреслив відданість ФРН підтримці України.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про новий пакет військової допомоги Україні розміром 500 мільйонів євро, зроблена перед початком засідання у форматі Рамштайн, — не є випадковістю.

"Німеччина підтвердила, що залишається на чолі європейської підтримки України", — запевнив експерт.

Чому не говорили про "Тауруси"

Снєгирьов також звернув увагу, що під час Рамштайн-засідання не педалювалося питання далекобійних ракет "Таурус".

"Це означає, що питання про ці ракети є узгодженим з усіма учасниками процесу, тому сенсу порушувати його знову немає", — упевнений експерт.

Нагадаємо, що 19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий великий пакет військової допомоги нашій державі.

Додамо, Новини.LIVE прогнозували перед початком зустрічі, що мова під час переговорів на американській базі Рамштайн у Німеччині йтиме саме про артилерійські снаряди, системи ППО та далекобійні ракети.

Німеччина
ЗСУ
Дмитро Снєгирьов
Борис Пісторіус
війна в Україні

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