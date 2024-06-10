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Почему Найема не пустили в Берлин — в СМИ дали объяснение решению Шмыгаля

10 июня 2024 19:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Увольнение Найема - что об этом говорит Шмигаль
Мустафа Найем. Фото:NV
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отказал руководителю Агентства восстановления Мустафи Найему в командировке в Берлин на профильную конференцию. Он требовал отчета и анализа завершения объектов 2-го уровня защиты, а также пилотных проектов по восстановлению.

Об этом сообщает NV.

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Шмыгаль наложил соответствующую резолюцию на письмо Найема по командировке в Германию. В то же время официальное подтверждение существования этого письма от Кабинета Министров Украины не было получено, но источники в правительстве подтвердили его подлинность.

Сам премьер-министр также не поедет в Германию, сосредоточившись на внутренних делах, особенно на подготовке к зиме, восстановлении и защите энергетических объектов. На 12 июня назначено правительственное совещание, где агентство должно отчитываться о выполнении работ по обустройству инженерно-технической защиты второго уровня на объектах критической инфраструктуры и энергетики.

Правительственную часть делегации на конференции в Берлине будут представлять первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко и министр энергетики Герман Галущенко.

Также, по данным источников NV, на конференции будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.

Также мы писали, что Печерский суд Киева принял решение об отстранении от должности заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Мустафа Найем
восстановление
Денис Шмыгаль
увольнение

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