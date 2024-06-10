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Чому Найєма не пустили в Берлін — у ЗМІ надали пояснення рішенню Шмигаля

10 червня 2024 19:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Звільнення Найєма - що про це каже Шмигаль
Мустафа Найєм. Фото:NV
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовив керівникові Агентства відновлення Мустафі Найєму у відрядженні до Берліна на профільну конференцію. Він вимагав звіту та аналізу завершення об'єктів 2-го рівня захисту, а також пілотних проєктів з відновлення. 

Про це повідомляє NV.

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Шмигаль наклав відповідну резолюцію на листі Найєма щодо відрядження до Німеччини. Водночас, офіційного підтвердження існування цього листа від Кабінету Міністрів України не було отримано, але джерела в уряді підтвердили його автентичність.

Сам прем'єр-міністр також не поїде до Німеччини, зосередившись на внутрішніх справах, особливо на підготовці до зими, відновленні та захисті енергетичних об'єктів. На 12 червня призначено урядову нараду, де агентство має звітувати про виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

Урядову частину делегації на конференції в Берліні представлятимуть перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр енергетики Герман Галущенко.

Також, за даними джерел NV, на конференції має бути присутнім президент України Володимир Зеленський.

Раніше заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади. Про причини такого рішення не повідомляється.

Також ми писали, що Печерський суд Києва ухвалив рішення щодо відсторонення від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. 

Мустафа Найєм
відновлення
Денис Шмигаль
звільнення

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